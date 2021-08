카페24, 네이버와 1300억원 규모 지분교환…"글로벌 진출 협력"

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 네이버와 온라인 사업자들의 보다 빠른 성장과 글로벌 진출 협력을 위해 상호 투자하는 전략적 파트너십을 진행한다고 10일 밝혔다. 1300억원 규모의 신주를 발행해 동일 규모의 네이버의 자사주와 맞교환한다.

양사는 플랫폼 간 연동 강화, 글로벌 전자상거래 진출 협력, 온라인 사업자 대상 마케팅·물류 서비스 지원 확대 등 긴밀한 사업 협력을 추진키로 했다. 네이버에서 성장한 사업자들은 카페24 D2C(Direct to Consumer) 플랫폼을 통해 자체 브랜드 쇼핑몰을 빠르게 구축할 수 있고 사업 외연 확장도 수월해진다. 카페24를 통한 온라인 사업자들은 네이버가 제공하는 스마트스토어, 브랜드스토어, 네이버쇼핑 등 다양한 마켓플레이스에 보다 원활한 상품판매가 가능하게 돼 매출 확대를 기대할 수 있다.

국내 온라인 사업자들의 해외 진출 지원 강화, 일본지역을 포함한 해외 직접 진출 확대 등을 협력한다. 양사가 보유한 글로벌 인프라와 네트워크를 기반으로 해외 직접 진출에 대한 긴밀한 협력도 추진될 예정이다.

온라인 사업자들이 효율적인 사업 운영과 빠른 성장에 집중할 수 있도록 다양한 서비스 지원도 확대된다. 카페24가 제공 중인 쇼핑몰 솔루션, 마케팅 서비스, 국내외 운영·판매 지원 서비스, 3자물류·풀필먼트 등 물류 서비스 등을 네이버 스마트스토어 판매자들이 사용할 수 있도록 지원한다. 카페24를 통해 D2C 쇼핑몰을 운영중인 사업자들은 네이버가 제공하는 쇼핑라이브, 정기구독 등을 이용할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

한성숙 네이버 대표는 “D2C 모델의 성장에 박차를 가할 두 회사의 협력은 수많은 중소상공인(SME)들의 성장을 위한 원동력이자 글로벌 진출의 초석이 될 것”이라며 “장기적으로 하나의 브랜드이자 전문 판매자로 성장할 SME들이 포진한 스마트스토어의 잠재력과 하나의 브랜드로 성장 중인 다양한 중대형 판매자들을 보유한 카페24의 노하우를 결합해 커머스 생태계를 더욱 키워 나가겠다”고 밝혔다.

이재석 카페24 대표는 "카페24와 네이버의 협력을 통해 온라인 사업자들은 솔루션, 마케팅, 물류, 판매·운영 지원 등 전자상거래 밸류 체인의 주요 서비스를 원스톱으로 제공받을 수 있을 것"이라면서 "국내는 물론 일본, 동남아, 북미, 유럽 등 전 세계 누구나 창의만 있다면 쉽게 성공 가능한 혁신 플랫폼으로 함께 발전시켜갈 것"이라고 말했다.

