[아시아경제 지연진 기자] 주연테크 주연테크 044380 | 코스피 증권정보 현재가 1,605 전일대비 15 등락률 +0.94% 거래량 925,613 전일가 1,590 2021.08.10 11:07 장중(20분지연) 관련기사 “엑세스바이오”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오![특징주]주연테크, 지난해 매출 10% 수주 계약 체결에 '강세'[특징주]주연테크, 메타버스로 몰리는 자금…혼합현실 마이크로소프트 파트너 부각 close 는 육군본부와 83억원 규모의 데스크탑PC 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다.

해당 계약금은 총 계약금액 117억7000만원 가운데 주연테크 계약지분(70.73%)에 해당한다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr