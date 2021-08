리하베스트 ‘Entrepreneurship World Cup(EWC) 2021’ 대한민국 대표로 최종선정

지난 2일 전세계 지역별 한국예선 우승 차지

국내 최초 푸드업사이클 전문 기업인 (주)리하베스트 (대표 민명준)가 지난 2일 열린 EWC에서 치열한 경쟁을 뚫고 300,000 중 0.3%의 상위 스타트업만 진출하는 국가별 지역 예선에서 우승을 차지하며 전세계 Top 100 에 선정되었다.

EWC (Entrepreneurship World Cup) 는 2019년도에 처음 시작된 전세계 최대규모의 스타트업 경진대회로, 100여개가 넘는 국가를 대상으로 국가별 1등을 선정 후, 2021년 말 전세계 Top 100 기업 대상으로 전세계 파이널을 진행한다.

EWC를 주최하는 MISK Global Forum은 Crown Prince Mohammad bin Salman (사우디아라비아 왕세자, 부총리 겸 국방부 장관) 이 직접 서포트하고 관리하는 기관으로서 전세계에 있는 스타트업 및 젊은 리더들을 발굴하고 성장을 할 수 있는 행사 및 이벤트를 진행하는 곳이다.

올해 EWC 행사에는 약 200개의 국가에서 30만개의 지원자 중 엄격한 심사를 통해 각 나라별 10개의 팀을 선발하여 Global Top 100을 선정, 리하베스트는 ESG관점에서 기술력 및 사업성과 지속가능성을 인정받으며 Global Top 100 및 한국 대표로 선정되었다.

현재의 글로벌 Top 100도 매우 큰 성과이며, 2021년 말에 있을 세계 대회에서도 좋을 성적을 거둘 것이라고 기대한다.

세계 대회의 경우, 총 상금 규묘는 미화로 100만달러이다. 그 중 Grand prize는 50만달러, 2등은 25만달러, 3등은 10만달러가 수여되며 그 밖에 아이디어상 및 소셜벤쳐상은 각 10만달러가 수여된다.

