에듀윌, 주택관리사 '평생환급 평생패스' 이벤트 진행

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 주택관리사 시험에 합격하면 수강료를 환급하는 ‘평생환급 평생패스’를 제공한다고 밝혔다.

해당 과정은 주택관리사 시험에 합격할 때까지 무제한 수강이 가능하며, 언제든 시험에 합격하면 수강료를 환급한다. 또한, 학원 현장강의를 실시간 라이브로 생중계하는 ‘2021+2022 라이브클래스’를 무료로 제공하며, 2021년 1차 기본서 3권과 2022년 전 교재를 제공하는 기간 한정 얼리버드 이벤트를 진행중이다. 이 외에도 합격과 취업에 꼭 필요한 3종 세트(민법용어 조문특강, 시크릿노트 특강) 학습관리 프로그램도 단독 제공한다.

에듀윌은 이번 과정에서 합격 노하우를 담은 체계적인 4단계 합격 커리큘럼을 선보인다. 과목별 기초이론 학습을 시작으로 합격에 필요한 필수 이론인 기본, 심화 학습이 진행된다. 이어서 학습내용을 토대로 이론과 문제를 한번에 정리하는 핵심이론 및 문제풀이 과정을 거쳐, 마지막으로 동형 모의고사 및 마무리 특강을 통해 학습을 완성할 수 있다.

또한, 상대평가 대비 맞춤형 성적분석 시스템이 가능한 에듀윌 전국실전 모의고사를 제공한다.

에듀윌 주택관리사에서 마련한 ‘평생환급 평생패스’에 대한 보다 자세한 사항 및 수강신청은 에듀윌 주택관리사 홈페이지에서 확인 가능하다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr