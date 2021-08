카카오뱅크 2거래일 연속 가파른 상승세... 과연 언제까지?

카카오뱅크가 상장 후 2거래일 연속 강세을 보이고 있어 관련사항들이 이목을 끌고 있다.

▶ 함께 한다면 당신은 이미 성공투자행 열차의 탑승객! YC투자그룹 무료체험 신청

카카오뱅크의 연속 강세 원인으로는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 조기 편입 결정으로 분석되고 있다. MSCI는 해당 사실을 지난 6일 밤에 발표하였으며, MSCI에서 적용하는 유동비율은 예상보다 낮은 11%로 결정됐다는 점이 주목되고 있다.

카카오뱅크의 주가 상승으로 금일 기준 시총 37조원, 국내 시총 순위 9위에 안착한 만큼 MSCI 편입은 당연한 수순이라는 반응이 지배적이다.

“그렇다면 앞으로 카카오뱅크는 언제까지 상승할까?” 라는 궁금증을 가질때 조급한 마음에 근거없는 풍문과 신뢰성이 낮은 기사 등에 휩쓸리지 않고 명확한 판단력으로 종목을 분석하는 능력이 필요하다.

▶ 14년 이상 경력의 투자분석가들과 인공지능 빅데이터로 완벽한 투자전략 수립하기!

이러한 위험부담이 가중된 장세에서 14년 이상의 투자 분석가들이 뭉쳐 빅데이터 인공지능을 활용한 고품질의 투자정보를 제공하는 YC투자그룹이 연일 이슈를 부르고 있다.

근거없는 “급등 포착”이 아닌 철저한 리스크 관리로 믿을수 있는 투자 분석가들의 도움을 받아보는 것은 어떨까? 그들은 깊은 책임감과 높은 신뢰성으로 생업과 병행하는 개인투자자들을 든든하게 지원하고 있다.

나홀로 '뒷북투자'가 아닌 철저하고 검증된 데이터로 구성된 투자전략으로 이 지치고 지치는 시장에 빛나는 선봉장이 되어보자.

▶ 언제까지 꿈만 꾸실겁니까? 꿈으로만 만족하지마세요. 꿈에 다가가도록 YC투자그룹이 함께 하겠습니다.

관심 종목 코드 : 나노씨엠에스 나노씨엠에스 247660 | 코스닥 증권정보 현재가 31,250 전일대비 2,450 등락률 -7.27% 거래량 151,485 전일가 33,700 2021.08.10 11:00 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]222nm UVC 램프, 코로나19 '게임체이저' 될까?[특징주]나노씨엠에스, 코로나19 박멸 램프 미국 진출…국제학술지도 인정 친환경"나노씨엠에스, 고액권 발행 증가 수혜" close / 네오위즈 / 디스플레이텍 디스플레이텍 066670 | 코스닥 증권정보 현재가 7,020 전일대비 380 등락률 -5.14% 거래량 2,467,798 전일가 7,400 2021.08.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 “세진티에스” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다!임상 3상 완료! “세종메디칼” 뛰어넘을 NEW 바이오!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close / 팜스토리 팜스토리 027710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,535 전일대비 115 등락률 -4.34% 거래량 3,515,925 전일가 2,650 2021.08.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 “덱스터”에 이어 하나 더! 메타버스 新대장주 등극!‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close / HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 68,600 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 2,462,567 전일가 68,500 2021.08.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 “세진티에스” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.