카페24의 주가가 네이버의 지분 인수 소식을 등에 업고 급등 하여 장중 52주 신고가를 경신 하기도 했다.

현재 투자은행 업계측에서 확인된 사항으로는 카페24의 20%의 해당하는 지분을 네이버가 인수하는 것으로 협상이 마무리 되었으며, 이번주 계약이 체결될것으로 전망하고 있다.

카페24는 법인 및 개인 등 190만명 이상의 고객을 보유하고 결제, 물류, 광고 등 다양한 서비스를 제공하는 기업이다. 경쟁사들로는 국내 거대 기업들인 네이버와 쿠팡 등이 거론되며 이들을 모두 넘어서는 국내 최대 규모로 알려졌다.

이 때 공정함과 투명함을 기업의 모토로 삼아 높은 신뢰성으로 개인투자자들의 입에 연일 오르고 있는 YC투자그룹이 주목받고 있다. 2016년도부터 시작하여 누적 회원수 32,000명, 누적 수익금 27억원, 평균 적중률 86.96%을 기록하고 있는 건실한 기업이다.

