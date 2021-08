"경제 이바지하길" vs "치욕의 날"…'이재용 가석방' 두고 與 후보들 입장 갈려

이재명 "국민 여론 부합하도록 반성해야"

정세균 "국민 다수 가석방 찬성"

김두관 "재벌권력에 법무부 무릎 꿇어"

박용진 "0.1% 특혜 가석방, 공정하지 않아"

[아시아경제 임주형 기자] 정부가 이재용 삼성전자 부회장을 가석방하기로 한 가운데, 이를 두고 여당 내 입장이 갈렸다. 더불어민주당은 "법무부의 결정을 존중한다"며 밝혔으나, 일부 여당 대권주자들은 공개적으로 비판의 목소리를 냈다.

이소영 민주당 대변인은 9일 오후 구두논평에서 "법무부가 가석방의 요건 및 절차 등을 고려하여 심사 판단한 것에 대해 그 결정을 존중한다"며 "정부가 고심 끝에 가석방을 결정한 만큼, 삼성이 백신 확보와 반도체 문제 해결 등에 있어 더 적극적 역할을 해주기를 바란다"고 밝혔다. 가석방 뒤 이 부회장의 책임과 역할을 강조한 것으로 풀이된다.

그러나 여당 대권주자들 사이에서는 의견이 갈렸다.

유력 대권주자인 이재명 경기도지사 캠프는 이날 입장문을 내고 "이재용 씨가 국민 여론에 부합하도록 반성, 쇄신하는 모습을 보여주길 바란다"며 "(이 부회장의) '국정농단 공모' 혐의에 대해 사면 아닌 조건부 석방"이라고 강조했다.

그러면서 "재벌이라는 이유로 특혜나 불이익을 주어선 안 되고 공정해야 한다는 게 이재명 후보의 평소 생각"이라고 덧붙였다.

정세균 전 국무총리 또한 법무부 결정을 받아들이겠다는 원론적 입장을 밝히면서, 이 부회장의 반성을 촉구했다.

정 전 총리는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "이제 포스트코로나 시대 혁신경제로 나아가야 한다"며 "(이 부회장은) 지난 과오를 깊이 반성하고 구시대적 경영에서 벗어나 대한민국 혁신경제 창달에 이바지하는 것이 국민께 속죄하는 길임을 명심하길 바란다"고 강조했다.

정 전 총리는 이날 오전 광주 MBC 라디오 인터뷰에서 "(이 부회장의) 가석방을 통해 삼성이 새로 투자를 하거나, 국제 경쟁에서 이 부회장의 역할을 하면 더 유리하다고 보는 국민 다수가 가석방에 찬성하는 것 같다"고 언급하기도 했다.

반면 김두관 민주당 의원은 페이스북에 '이재용 가석방을 강력히 규탄한다'는 제목의 글을 올렸다. 김 의원은 "보수 언론의 농간과 대권후보들의 암묵적 동의 속에 법무부가 이재용 가석방을 결정했다. 정말 한심한 일"이라며 "오늘은 재벌권력 앞에 법무부가 무릎을 꿇은 치욕의 날로 기억될 것"이라고 강하게 비판했다.

이 부회장 가석방 결정을 두고 뚜렷한 입장을 밝히지 않는 다른 대권주자들을 비판하기도 했다. 김 의원은 "두 전직 대통령 사면까지 거론한 이낙연 후보는 기대도 하지 않았지만, 억강부약과 공정 세상을 정치 철학으로 내세웠던 이재명 후보가 명시적으로 반대하고 나서지 않은 것에 대해서는 실망을 금치 않을 수 없다"고 꼬집었다.

같은 당 박용진 의원 또한 페이스북에 쓴 글에서 "(이 부회장 가석방 결정) 반대에 대한 뜻은 누차 밝혔다"며 "재벌 총수에 대한 0.1% 특혜 가석방은 공정한 일이 아니다"라고 강조했다.

한편 지난 박근혜 정부 당시 이른바 '국정농단' 사건으로 수감된 이 부회장은 8·15 광복절을 맞아 가석방을 허가받았다. 이 부회장은 오는 13일 오전 10시 서울구치소에서 출소할 예정이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr