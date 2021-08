[아시아경제 조현의 기자] 도쿄올림픽을 종료한 일본에서 코로나19 일주일 신규 확진자 수가 대회 개막 전의 4배 가까이 증가했다.

9일 현지 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 확진자는 오후 6시30분까지 1만2073명이 새로 파악됐다. 이에 따라 누적 확진자는 104만5032명으로 늘었다.

사망자는 12명 증가해 1만5309명이 됐다.

일주일 전 같은 요일과 비교한 일본의 하루 신규 확진자는 지난달 25일부터 이날까지 16일 연속 증가세를 기록했다.

최근 일주일 신규 확진자는 9만9355명으로 도쿄올림픽 개막식 하루 전날인 지난달 22일 기준 일주일 신규 확진자(2만6838명)의 약 3.7배에 달했다.

수도 도쿄도에서는 이날 신규 확진자 2884명이 보고됐다.

