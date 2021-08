이철우 도지사, 이재용 부회장 가석방 결정 환영

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 이철우 경상북도지사는 9일 법무부 가석방심사위원회의에서 구속 중인 ‘이재용 삼성전자 부회장’의 가석방 결정에 환영한다는 입장을 밝혔다.

이 지사는 “코로나19의 재확산과 장기화로 내수가 살아나지 못하고 지난해 코로나19에 따른 기저효과가 사라지면서 중국을 중심으로 세계 경제가 식고 있다”며, “글로벌 기업들도 미래를 장담할 수 없을 만큼 위기를 맞고 있다”고 했다.

이 지사는 또 “이러한 경제상황에서 이 부회장이 경영 일선으로 복귀해 삼성과 대한민국을 위해 공헌하는 것이 모두를 위한 일이며 남은 책임은 삼성의 경영 정상화와 경제 회복, 코로나19 위기 극복으로 대신하게 하면 된다”고 강조했다.

이어 “이번 가석방 결정이 반도체, 스마트폰, 2차전지 등 글로벌 시장에서 대한민국 경제의 반등기회를 만드는 계기가 될 것으로 믿는다.”며 “조속히 경영 복귀로 세계를 선도하는 초일류기업 삼성의 실력을 확인시켜 줘야 한다.”고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr