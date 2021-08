18~49세 백신 사전예약 10부제 첫날, '먹통' 없었다…"접속 원활"

40대 이하 대상 백신 예약 오후 8시 개시

[아시아경제 김지희 기자] 18~49세 일반국민을 대상으로 하는 코로나19 백신 접종 사전예약이 9일 오후 8시 개시된 가운데 이번에는 접속 오류나 지연 없이 원활하게 이뤄졌다.

코로나19 예방접종 대응추진단에 따르면 이날 오후 8시부터 주민번호상 생년월일 끝자리가 '9' 즉 9·19·29일 태어난 40대 이하 일반인 대상 백신 사전예약이 시작됐다. 예정된 시간에 맞춰 개통된 사전예약 시스템은 개시 직후부터 접속 지연 등 큰 문제 없이 원활하게 작동되고 있다.

예약시스템에 접속하면 간편예약 또는 기존예약을 선택할 수 있다. 이후 사전예약 10부제에 대한 일정 안내가 제공되며, 접종자 본인임을 확인한 뒤 예약이 가능하다.

이번 예약의 경우 본인인증 방법이 다양화된 점이 특징이다. 기존 휴대폰 본인인증, 아이핀, 공동·금융인증서 외에 네이버, 카카오, 패스(PASS)를 통한 간편인증이 추가됐다. 특히 인증 수단별 접속 혼잡도를 녹색(원활)~적색(혼잡) 등으로 알려줘 예약자가 적절한 방법을 고를 수 있도록 했다. 실제 예약 개시 초반 네이버 인증서를 통한 본인인증에 '황색(지연)'이 뜨기도 했지만 곧 모든 인증 방식이 접속 원활을 의미하는 녹색이 됐다.

본인인증 방식 확대와 동시에 18~49세 접종 사전예약에는 대리예약도 금지됐다. 일단 한 기기로 본인인증을 하면 다른 기기를 통한 접속이 10분간 차단된다. 네이버를 통해 본인인증을 한 뒤 다시 카카오 인증을 시도하자 10분간 인증이 불가하다는 안내 메시지가 떴다.

당국은 ‘예약 10부제’를 적용해 하루 예약대상자가 최대 190만명을 넘지 않도록 해 접속 오류 및 지연을 막았다. 예약 10부제 기간인 이날부터 오는 18일까지는 해당 날짜의 끝자리와 주민등록상 생년월일 끝자리가 일치하는 사람이 예약에 참여할 수 있다. 예를 들어 5월23일에 태어난 사람이라면 오는 13일 오후 8시부터 이튿날 오후 6시까지 예약이 가능한 것이다. 10부제 기간 중 예약을 못했더라도 오는 19일부터 다음달 18일까지 예약 일정을 잡을 수 있는 기회도 추가 제공된다.

한편 이번에 예약한 이들은 본인이 선택한 날짜와 기관에서 화이자 또는 모더나의 메신저 리보핵산(mRNA) 백신을 맞게 된다. 접종 기간은 이달 26일부터 9월30일까지다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr