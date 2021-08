하태경, 국민의힘 분열론에 "분위기 좋았는데…이러다 훅 간다"

"경쟁 불가피하지만 자해정치 안 돼"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자 하태경 의원이 '당 행사 불참'을 놓고 날 선 비판을 주고받는 당내 대권주자들을 향해 "이러다 한방에 훅간다"며 자중할 것을 촉구했다.

하 의원은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "분위기 좋던 국민의힘 경선판이 한순간에 살얼음판이 됐다"며 "일부 후보들의 당 행사 불참을 놓고 당 지도부와 캠프 간 설전이 이어지는 것은 이례적인 현상"이라고 지적했다.

이어 "후보들 사이에서도 '돌고래·레밍' 등 견제구를 넘어선 빈볼이 난무한다"며 "당 예비주자들이 모두 모이는 기획행사들은 '원팀 경선' 취지를 살리기 위해서다. 당원들의 힘과 시너지를 모아내기 위한 행사가 거꾸로 분란의 원인이 되고 있으니 안타깝기 이를 데 없다"고 말했다.

그러면서 "경쟁은 불가피하지만 쪽박까지 깨는 자해정치로 이어진다면 그보다 어리석은 일은 없다"며 "오해 위에 불신을 쌓는 자극적인 발언들을 멈추고 정권교체의 대의를 다시 상기하자"고 촉구했다.

앞서 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장은 지난 4일 열린 '경선 후보 쪽방촌 봉사활동'과 5일 '20대 대통령선거 경선후보 전체회의'에 불참해 당내 다른 후보들의 원성을 산 바 있다.

하 의원은 지난 4일 쪽방촌 봉사활동에 불참한 대권주자들을 겨냥해 "다른 주자들도 모두 바쁜 개인 일정 쪼개서 시간을 내 참석한 것이다"라며 유감을 표했다.

'친윤석열계'로 분류되는 정진석 국민의힘 의원은 지난 6일 윤 전 총장이 당 주최 행사에 참석하지 못한 점을 해명하며 "우리 당 후보 가운데는 이미 돌고래로 몸집을 키운 분들이 있다. 체급이 다른 후보들은 다 한데 모아서 식상한 그림을 만들어야 할 이유가 없다"며 "멸치, 고등어, 돌고래는 생장 조건이 다 다르다"고 말했다.

이에 홍준표 국민의힘 의원은 다음날인 7일 "요즘 매일 실언을 연발하며 어쭙잖은 줄세우기에만 열중하는, 훈련되지 않은 돌고래를 본다. 그 돌고래를 따라 무리지어 레밍처럼 절벽을 함께 달리는 군상들도 본다"며 반박했다. 레밍은 설치류의 일종으로, 무리가 줄줄이 이동하는 과정에서 벼랑 끝에서 연달아 떨어져 죽기도 하는 동물로 알려져 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr