송영길·이낙연 '만찬 회동'…원팀 다짐 속 묘한 긴장감

송영길 "경선 잘 이끌어주길"…이낙연 "당도 목표에 맞게"

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당의 송영길 대표와 대권주자인 이낙연 전 대표가 9일 저녁 여의도의 한 식당에서 '막걸리 회동'을 했다.

이번 회동은 송 대표가 대선 경선 관리와 당 운영에 대한 대권주자들의 의견을 잇달아 듣는 차원에서 마련됐다. 특히 '이심송심' 논란이 이어지는 상황에서 성사된 두 사람의 만남이어서 더욱 관심을 끌었다. 이 전 대표 측은 그간 경선 연기론, 당 대선 공약 개발, 당내 검증 등 주요 이슈마다 송 대표가 선두주자인 이재명 경기지사의 편을 든다는 의심의 눈길을 보내왔다.

두 전·현 대표는 두 손을 맞잡고 '원팀' 의지를 다졌다. 다만 미묘한 긴장감도 감지됐다. 송 대표는 이날 테이블에 마주 앉자마자 "이 후보님은 워낙 풍부한 경륜과 능력을 갖추고 계셔서 경선 과정을 잘 이끌어주실 거라 믿는다"고 밝혔다. 이 전 대표는 "우리의 당면한 목표는 대선 승리"라며 "그런 목표에 맞게 후보들도, 당도 움직여야 한다. 그런 지혜를 나누겠다"고 말했다.

이 전 대표는 1시간 남짓 식사를 마치고 나와 "경선 관리를 지도부가 잘해주시고, 후보들도 서로 상처를 주지 않도록 자제하면서 내년 대선 승리를 위해 모든 지혜를 모으자는 데 의견을 모았다"고 전했다. 이 전 대표는 이심송심 논란에 대해서는 "두 사람 누구도 거론하지 않았다"고 밝혔다.

송 대표는 "서로 많은 이해가 되는 시간이었다"며 "여러 공방이 악화하지 않도록 당 대표로서 잘 관리하겠다고 말씀드렸다"고 했다. 이어 "모두가 원팀이 돼 내년 대선에 승리하는 것이 정말 중요하다는 데 인식을 같이했다"며 "앞으로 잘 해나가자는 공감대를 이뤘다"고 말했다.

