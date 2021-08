박용진 "0.1% 특혜 가석방은 공정한 일 아냐"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 박용진 의원이 9일 법무부의 이재용 삼성전자 부회장 가석방 결정에 대해 "공정한 일이 아니다"라고 밝혔다.

이날 박 의원은 페이스북에 "(이 부회장 가석방) 반대에 대한 뜻을 누차 밝혔다"며 "재벌총수에 대한 0.1% 특혜 가석방은 공정한 일이 아니다"라고 말했다.

박 의원은 이날 이 부회장의 가석방이 결정되기 전에도 "아닌 건 아니라고 말해야 하지 않나"라면서 이 부회장의 가석방에 반대 입장을 피력했다.

이날 충남도청 기자실을 방문한 박 의원은 "통계를 살펴보니 지난 10년 동안 형기 80%를 안 채우고 가석방된 비율이 0.3%에 불과했다"며 "이 부회장이 가석방되면 0.1%에 해당될 것"이라고 했다. 그러면서 "우리 교정 당국이 이례적인 결정을 하지 않길 믿는다"고 덧붙였다.

