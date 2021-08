[아시아경제 임춘한 기자] 최근 경기 의정부시에서 발생한 30대 폭행치사 사건과 관련해 경찰이 고등학생 일행 6명 중 3명이 직접적 폭행에 가담한 것으로 결론을 내렸다.

9일 경기 의정부경찰서는 고등학생 A군 등 모두 3명을 폭행 치사 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 이들은 지난 4일 오후 11시께 의정부시 민락동 번화가에서 30대 남성 B씨와 몸싸움을 해 결국 B씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 사건 발생 뒤 현장에서 폭행에 가담한 A군 등 2명을 현행범 체포했고, 이후 추가 현장 조사를 통해 1명을 추가로 입건했다.

피의자들은 경찰 조사에서 처음 보는 B씨가 이유 없이 먼저 폭력을 행사했으며, 다치거나 죽게 할 의도는 없었다는 취지로 진술했다.

경찰은 미성년자인 피의자들에 대한 구속영장 신청 등 신병 처리에 고심하고 있다.

