[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 9일 법무부의 이재용 삼성전자 부회장 가석방 결정에 대해 "존중한다"고 밝혔다.

이날 이소영 민주당 대변인은 구두논평을 통해 "법무부가 가석방의 요건과 절차 등을 고려해 심사 판단한 것에 대해 그 결정을 존중한다"고 밝혔다.

이 대변인은 "정부가 고심 끝에 가석방을 결정한 만큼 삼성이 백신 확보와 반도체 문제 해결 등에 있어 더욱 적극적 역할을 해주기를 바란다"고 덧붙였다.

