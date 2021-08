스가, 올림픽 자화자찬 "日이라서 가능했다"

[아시아경제 조현의 기자] 스가 요시히데 일본 총리는 코로나19이라는 어려움 속에서도 도쿄올림픽을 문제없이 잘 개최했으며 국제사회로부터 호평을 받았다는 인식을 표명했다.

일본 여론도 올림픽 개최 자체에 대해서는 긍정적으로 반응했지만 국내 방역 실패로 내각 지지율은 최저 기록을 경신했다.

스가 총리는 9일 총리관저 트위터에 올린 동영상에 메시지에서 "코로나19 속에서 개최가 1년 연기돼 경험해본 적이 없는 여러 제약 속의 대회였지만 개최국으로서 책임을 완수하고 파리 대회로 바통을 연결할 수 있었다"고 말했다.

그는 "꿈, 희망 감동을 어린이, 젊은이, 세계인에게 전해 준 것은 무엇과도 바꾸기 어려운 미래의 재산이 됐다고 생각한다"고 대회의 의의를 강조했다.

스가 총리는 "감염 대책에 관해서는 해외에서는 '너무 엄격하다'는 목소리도 있었지만 '일본이니까 가능했다'고 평가하는 목소리도 들렸다"고 덧붙였다.

일본이 사상 최대의 금메달을 확보한 가운데 올림픽 개최 자체에 대해서는 일본 유권자도 일단 긍정적으로 평가하고 있다.

아사히신문이 7∼8일 실시한 전화 여론조사에서는 도쿄올림픽을 개최한 것이 좋았다는 답변이 56%로 좋지 않았다는 반응(32%)보다 많았다.

하지만 '안전·안심' 대회가 아니라는 반응이 54%로 '안전·안심' 대회였다는 답변(32%)보다 많게 나오는 등 운영에 대해서는 비판적인 목소리가 나오고 있다.

특히 대회 기간 일본 내 코로나19 확진자가 급증하면서 국내 방역 정책에 대한 불만이 고조하고 있으며 스가 내각의 지지율은 발족 후 최저 수준인 28%까지 떨어졌다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr