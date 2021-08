어린이 건강영양제 3인방...'수분-유산균-단백질-'

역대급 폭염이 지속되면서 어린이 건강에도 각별함이 필요한 시기다.

전문 업계에서는 고가의 일시적인 보약보다는 식단처럼 꾸준 하게 챙길 수 있는 식품을 3개월 이상 섭취해주는 것이 좋다고 권고한다.

특히, 가장 기본적인 수분 섭취를 충분히 하면서 양질의 단백질과 유산균 등을 꾸준히 섭취해주는 것이 좋다.

수분의 과일과 음료수를 섭취하는 것 외에 별도의 식수를 일정량 섭취시키야 한다. 성인의 경우 커피를 마시는 것과 수분 섭취와는 다른 것처럼 어린이들도 식수나 보리차 등으로 보충해주어야 한다.

유산균의 경우 프로바이오틱스와 프리바이오틱스를 혼동하는 경우가 있거나 같은 개념으로 알고 있는 경우가 있는데 두 성분을 비슷한 역할을 하면서도 엄연히 다른 성분이다.

쉽게 이야기해 프리바이오틱스는 유산균이 먹이로 유산균 증식을 돕는다. 흔히 우리가 유산균으로 알고 있는 프로바이오틱스가 잘 자라도록 돕는 성분이 바로 프리바이오틱스다.

따라서 프로바이오틱스와 프리바이오틱스가 적절히 혼합된 제품을 섭취하면 좋다.

단백질도 패스트푸드를 자제하고 기름기가 적은 부분을 꾸준히 섭취함으로써 무더위에 활동량이 적어진 어린이들의 체중 증가도 신경써서 섭취 시키면 좋다.

하이웰코리아 관계자는 "아무리 좋은 성분도 지나치게 많이 섭취하거나 특정 식품에만 의존하는 것은 바람직하지 못하다"면서 "규칙적인 생활과 긍정적인 마인드, 그리고 어린이들에 대한 관심이 우선되어야 한다"고 강조했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr