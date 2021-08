코리아교육그룹, ‘2021 올해의 브랜드 대상’ 취업 교육 서비스 부문 5년 연속 수상

코리아교육그룹이 ‘2021 올해의 브랜드 대상’에서 5년 연속 올해의 취업 교육 서비스 부문 1위를 수상했다고 밝혔다.

한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼, 한국경제신문이 주관하는 2021 올해의 브랜드 대상은 대국민 소비자 투표를 통해 한 해를 대표하는 최고의 브랜드를 선정하는 행사다.

2021년 경제·사회·문화·인물 등 각 분야 발전을 이끌어온 브랜드 중 기초조사를 통해 후보 브랜드를 선정한 후, 대국민 소비자 투표로 부문별 최고 점수를 기록한 올해의 브랜드를 선정하고 적합성 심의를 거쳐 올해의 브랜드 대상을 최종 선정한다.

대국민 소비자 투표는 온라인 및 모바일, 일대일 전화 설문을 통해 지난 6월 21부터 7월 4일까지 15세 이상 소비자를 대상으로 진행됐으며, 총 610,395명, 8,096,286건으로 역대 최대 규모의 소비자 참여를 기록했다.

코리아교육그룹은 온라인/모바일 투표 4.04점과 일대일 전화 설문 4.93을 획득해, 총점 8.97로 올해의 취업교육서비스 부문 브랜드 대상에 최종 선정됐다. 2021 올해의 브랜드 대상 시상식은 오는 19일(목) 신라호텔 다이너스티홀에서 진행할 예정이다.

코리아교육그룹은 컴퓨터그래픽과 디자인 교육을 시작으로, 온라인 교육 서비스 확장을 통해 업계 최초로 온·오프라인 스터디 시스템을 갖춰 전문기술 인력을 양성해 왔다. ‘미래를 만드는 꿈의 공방’을 모토로 15년 이상을 기술교육에 매진하며 취업난 해소는 물론, 미래를 선도할 인재를 양성한다는 사명감과 자부심을 갖고 항상 새로운 이상과 목표를 향해 나아가고 있다.

취업 전문 교육그룹으로서 국내 최초로 멘토제를 도입해, 학원과 학생 사이의 벽을 없애고 교육부터 취업까지 원스톱으로 서포트하는 시스템을 도입했다. 이를 기반으로 취업에 최적화한 교육과정과 체계적인 취업 지원 시스템을 제공하고 있으며, 학생과 실업자, 재취업자, 경력단절자 등 다양한 취업 수요에 맞춘 맞춤 취업 지원으로 수강생들의 높은 취업 성공률을 달성하고 있다.

아울러 지난 2015년 출범한 ‘사회봉사단’을 통해 사랑의 연탄 나르기, 독거노인 봉사, 전국 초중고 무료 직업 체험단, 재능기부 무료 교육 등 사회나눔 실천에도 앞장서고 있다.

코리아교육그룹 채묵호 대표는 “한국을 대표하는 최고의 브랜드에게 수상하는 브랜드 대상을 5년 연속 받게 돼서 영광스럽다”며 “코로나로 인한 경제 불황 속 침체된 취업 시장 회복을 위해 기술교육 중심의 차별화된 교육 서비스와 관련 기업과의 연계를 통한 취업 네트워크 구축 등을 통해 취업난을 해소하고, 나아가 미래를 이끌 인재 양성으로 국가 발전의 원동력이 될 수 있도록 힘쓸 것”이라고 소감을 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr