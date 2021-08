마이크 사용 최재형, 선거법 위반 논란…캠프 "사실 관계 파악 중"

[아시아경제 이현주 기자] 최재형 전 감사원장이 공직선거법을 위반했다는 논란이 9일 제기됐다. 최 전 원장 캠프는 사실 관계를 파악 중이라고 밝혔다.

최 전 원장은 6일 대구에서 서문시장을 방문했을 때 마이크를 이용해 선거 운동을 한 혐의를 받고 있다. 관할 선관위도 위반 사항으로 판단해 중앙선관위원회에 보고한 상태다.

최 전 원장은 당시 건네 받은 마이크를 들고 "여러분 많이 힘드시죠. 이 정권에서 힘드셨죠"라며 "저 최재형이 정권교체 이뤄내겠습니다. 믿어주십시오"라고 발언했다. 공직선거법에 따르면 비선거운동 기간에는 마이크를 사용할 수 없다.

이에 대해 최 전 원장 캠프 측은 "법률지원팀이 해당 선거관위에 보도와 관련해 진위 여부를 확인 중에 있다"면서 "추후 진전된 사항이 있을 시 바로 공지하겠다"고 했다.

