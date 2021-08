온라인서 마스크 특허 등 ‘허위표시 804건’ 적발

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 온라인에서 판매되는 마스크에 특허 등을 허위로 표시하거나 허위·과대 광고한 사례가 무더기로 적발됐다.

9일 특허청은 최근 2개월간 식품의약품안전처와 온라인 마스크 판매사이트를 집중 점검해 특허 등 허위표시 804건, 허위·과대 광고 53건을 적발했다고 밝혔다.

적발된 특허 등 지식재산권의 허위표시 유형은 ▲출원 중인 제품을 등록으로 표시(387건) ▲디자인을 특허로 표시하는 등 권리명칭을 잘못 표시(313건) ▲제품에 적용되지 않는 지식재산권 번호 표시(55건) ▲권리 소멸 후에도 지식재산권 번호 표시(48건) 등으로 분류된다.

특허청은 이들 사례에 대해선 판매자를 통해 게시물을 수정하거나 삭제하는 등의 조치를 취하고 온라인 사업자와 협력해 입점 판매자를 대상으로 지식재산권 표시방법 관련 교육을 진행하는 등 계도 활동을 벌일 예정이다.

허위·과대광고 부문에서 식약처는 ▲비말차단용 마스크(KF-AD)가 보건용 마스크(KF80, KF94)와 동일한 효과가 있는 것처럼 광고(12건) ▲KF94 보건용 마스크의 분집포집효율을 ‘99%’로 광고(5건) ▲폐 건강을 유지하는 마스크로 광고(6건) ▲이외에 표시위반(2건) 등을 적발했다.

또 의약외품 마스크가 아닌 공산품 마스크를 ‘황사·미세먼지 차단’, ‘비말차단’, ‘유해물질 차단’ 등으로 광고·표시해 의약외품 마스크로 오인할 우려가 있는 허위광고도 28건 적발했다.

특허청과 식약처 관계자는 “소비자가 마스크를 안심하고 사용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 앞으로도 기관 간 협력을 강화할 계획”이라며 “특허 등 허위표시가 의심되거나 허위·과대광고로 판단되는 온라인 불법유통 사례가 발견되면 즉시 신고해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

