서울시, '방사능 오염 의심 식품' 검사 청구하면 10일 내에 결과 통보

수입산과 국내산에 상관없이 검사 청구 신청 가능

신청방법·검사결과 공개 방법 안내 영상 제작

[아시아경제 한진주 기자] 서울시가 방사능 오염이 의심되는 식품에 대해 검사를 신청하면 10일 이내에 결과를 알려준다.

9일 서울시는 일본의 후쿠시마 원전 방사능 오염수 해양 방류 결정으로 인한 식품 불안감 해소를 위해 ‘시민 방사능 검사 청구제’를 더 많이 활용할 수 있도록 신청방법, 검체수거, 방사능검사, 결과공개 방법을 안내하는 영상을 제작했다고 밝혔다.

시민 방사능 검사 청구제는 서울 시민이나 서울 소재 시민단체 누구나 수입산과 국내산에 상관없이 방사능 오염이 의심되는 식품에 대해 방사능 검사를 신청할 수 있는 제도다.

서울시 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 팩스, 우편, 방문 접수 등으로 방사능 검사를 신청하면 된다. 많은 시민에게 참여 기회를 제공하기 위해 1인 1개, 단체의 경우는 월 1건 신청이 가능하다.

방사능 검사 신청이 접수되면, 신청서를 검토해 타당성 있는 식품을 서울시가 직접 수거, 검사해 그 결과를 신청자에게 10일 이내 알리고, 누구나 볼 수 있도록 서울시 홈페이지에도 공개한다.

검사가 불가능한 품목은 ▲부패·변질됐거나 이물질이 들어간 식품 ▲원산지 확인이 불가능하고 검체를 수거할 수 없는 식품 ▲포장이 개봉된 가공식품과 조리 된 식품 ▲건강기능식품 ▲식품 첨가물 ▲주류나 먹는 샘물, 수돗물, 지하수 ▲서울시에서 방사능 검사를 이미 실시한 식품 등이다.

박유미 서울시 시민건강국장은 " 서울시는 원산지 표시제, 방사능 오염우려식품에 대한 지속적인 점검과 모니터링도 함께 실시해 시민의 먹을거리 안전성 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr