[기하영의 생활 속 카드]올 여름휴가는 '홈캉스'…카드 혜택 확인하세요

온라인쇼핑·해외직구 등 혜택 집중

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

코로나19 여파로 올 여름휴가를 홈캉스로 보내는 이들이 늘면서 카드사 여름마케팅도 달라지고 있습니다. 해외여행 항공권, 숙소할인 대신 온라인쇼핑이나 해외직구 등에 혜택을 집중하고 있는데요.

KB국민카드는 이달 한 달간 '올 여름엔 해외여행 대신 해외직구' 이벤트를 통해 해외 온라인 가맹점 이용고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 모바일 쿠폰이나 포인트리를 제공합니다. 이용금액에 따라 10만원이상 100만원 미만은 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰(3000명), 100만원 이상 300만원 미만은 포인트리 1만점(500명), 300만원 이상 500만원 미만은 포인트리 3만점(100명), 마지막으로 500만원 이상은 포인트리 5만점(50명)을 이벤트 응모고객을 대상으로 추첨을 통해 증정할 계획입니다.

우리카드는 오는 25일까지 우리카드로 온라인 업종 누적 10만원 이상 이용 시 추첨을 통해 1111명에게 집캉스와 무더위 극복을 위한 경품을 줍니다. 이벤트 응모 고객을 대상으로 ▲CU 편의점 상품권 5000원권(813명) ▲BHC 뿌링클 세트(200명) ▲신세계 모바일상품권 5만원권(70명) ▲정관장 다보록 감사 정 편(21명) ▲소니 플레이스테이션5 디스크에디션(7명) 등을 제공할 예정인데요. 누적이용금액 10만원 당 추첨기회 1회가 제공되고, 우리카드 애플리케이션(앱)을 통한 응모 시 추첨기회 2배가 추가로 주어집니다.

하나카드는 월간혜택 8월호를 통해 온라인 쇼핑부터 무이자할부까지 다양한 혜택을 제공합니다. ▲11번가 최대 15% 카드 추가할인 ▲G마켓 홈쇼핑 상품 10% 즉시할인, 도서 15% 즉시할인 ▲인터파크 쇼핑 6% 청구할인 ▲티몬 7% 쿠폰 할인 ▲위메프 마트위크·베이비위크·분유대전 15% 쿠폰 할인 ▲배달 특급 3000원 즉시할인 ▲이마트24 시원한 야식 혜택 최대 30% 현장할인 ▲미니스톱 닭가슴살, 삶은계란, 과일 구매 시 50% 현장 할인 ▲세븐일레븐 프리미엄 베이커리 브레다움 30% 현장 할인의 혜택을 받을 수 있습니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr