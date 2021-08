[아시아경제 이창환 기자] 국내 사모펀드인 KCGI가 또 다른 사모펀드인 키스톤PE, 국내 전기버스 전문업체 에디슨모터스와 손잡고 쌍용차 인수전에 참여한다.

KCGI는 오는 9일 오전 에디슨모터스, 키스톤PE와 쌍용차 인수 컨소시엄 구성을 위한 협약을 한다고 8일 밝혔다.

강성부 대표가 이끄는 KCGI는 조현아 전 대한항공 부사장, 반도건설과 3자연합을 구성해 조원태 한진그룹 회장과 경영권 다툼을 벌인 바 있다.

이번 협약은 KCGI가 에디슨모터스의 제안을 받아들여 성사되는 것으로, KCGI는 재무적 투자자(FI)로 참여하는 것으로 알려졌다.

쌍용차 인수에는 총 9곳이 관심을 보인 것으로 알려진 가운데 업계에서는 SM그룹과 카디널 원 모터스, 에디슨모터스 등 3곳이 경합을 벌일 것으로 관측한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr