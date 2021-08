"카카오, 여전히 구조적인 이익 증가 초기 국면"

[아시아경제 박형수 기자] 한국투자증권은 8일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 3,500 등락률 -2.35% 거래량 4,155,669 전일가 149,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수'8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위' close 에 대해 여전히 구조적인 이익 증가 초기 국면이라며 성장을 지속할 것으로 내다봤다.

카카오는 올해 2분기에 매출액 1조3500억원, 영업이익 1626억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 41.9%, 66.3% 증가했다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "톡비즈 매출은 3905억원으로 전년 동기 대비 51.8% 증가했다"며 "2분기에도 커머스와 광고가 동반 성장했다"고 설명했다.

이어 "커머스는 구독모델로 사업을 확장하고 있다"며 "광고는 광고주 유입이 이어지면서 앞으로도 꾸준하게 성장할 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "기타플랫폼 매출은 전년 동기 대비 73.5% 증가한 2462억원을 기록했다"며 "카카오T블루의 성장과 카카오페이에서의 금융상품 판매 및 중개 매출이 빠르게 성장하고 있다"고 강조했다.

정 연구원은 또 "스토리 매출은 1864억원으로 가파른 성장 속도를 유지하고 있다"며 "다음웹툰을 카카오웹툰으로 개편했고 타파스와 래디쉬를 통한 북미 지역 진출도 진행 중"이라고 분석했다.

이어 "카카오의 이익 증가를 이끌고 있는 톡비즈의 성장이 이어질 것"이라며 "높은 광고효과로 광고주 유입이 이어지고 있다"고 강조했다.

그는 "커머스 또한 기존 주 고객층이 아니었던 40~50대 유입과 카테고리 다각화로 객단가가 높아지고 있다"며 "모빌리티, 핀테크 등 핵심 신사업의 성장도 견조하다"고 했다.

