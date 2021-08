8일 오후 9시 서울 410명 확진…전날보다 30명↓

토요일 검사인원 감소에도 확진자 수 크게 줄지 않아

[아시아경제 한진주 기자] 8일 오후 9시까지 서울에서 발생한 코로나19 확진자는 410명으로 집계됐다.

같은 시간대로 비교해 전날(7일) 440명보다 30명 적고, 지난주 일요일(1일) 361명보다는 49명 많다. 하루 확진자 수는 7일 450명, 1일 365명이다.

서울의 1일 확진자 수는 지난달 13일 638명으로 역대 최다를 기록했다. 8월 들어 1주일간 365→311→486→466→464→503→450명을 기록했다.

토요일인 7일 검사인원이 4만5214명으로, 금요일 검사인원(6만4139명)보다 대폭 줄었다. 그럼에도 8일 확진자 수는 전날보다 많이 줄지 않았다.

오후 9시 기준 서울의 누적 확진자 수는 6만8282명으로 집계됐다. 이날 하루 전체 확진자 수는 다음날인 9일 0시 기준으로 다음날 오전에 발표된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr