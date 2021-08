[내일날씨]태풍 '루핏' 간접영향 동해안 큰 비…영동은 밤까지

태풍 지나가면서 동풍 강해져 영동·경상권 해안에 큰 비

영동 제외한 대부분 지역에 폭염 특보…낮 최고 35도

[아시아경제 한진주 기자] 9호 태풍 '루핏'의 간접 영향과 동풍으로 인해 9일까지 강원 영동과 경상권 동부 등 동해안에 매우 많은 비가 내리겠다.

8일 기상청은 "태풍 루핏이 8일 오후 9시를 전후해 일본 규슈 가고시마 부근에 상륙했다"며 "우리나라 육상에 태풍의 직접 영향은 없지만 태풍이 북상하면서 우리나라 서쪽의 고기압과 태풍 사이에서 동풍이 강해지면서 동쪽 지역에 많은 비가 내릴 것"이라고 예보했다.

9일 낮까지 강원영서와 경상권동부, 9일 밤까지 강원영동에 비가 이어진다. 충북남부와 전라권, 경상권서부, 제주도에 가끔 비가 오는 곳이 있다.

강원영동과 경상권해안, 울릉도·독도에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비를 뿌린다. 지형의 영향으로 일부 지역에서는 300mm 이상의 매우 많은 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원영동, 경상권해안, 경북북동산지, 울릉도.독도는 50~150mm, 많은 곳은 200mm 이상이다. 강원 영동과 경북북부 동해안은 250mm 이상 내린다. 경상권 내륙은 10~70mm, 강원 영서와 충북 남부는 5~40mm로 예상된다.

기상청은 "계곡이나 하천 상류 소나기로 하류에서도 갑자기 물이 불어날 수 있어 야영을 자제해야 한다"며 "농경지 침수와 농수로 범람, 축대 붕괴와 산사태, 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의해야 한다"고 당부했다.

9일 낮까지 강원영서와 경상권동부, 밤(21시)까지 강원영동에 비가 이어지겠다. 충북남부와 전라권, 경상권서부, 제주도에 가끔 비가 오는 곳이 있다.

9일 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 27∼35도로 예보됐다. 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 발표돼있고 9일 낮까지 33도 내외로 기온이 올라 매우 더운 날씨가 이어진다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준으로 예상된다.

동해안과 남해안, 제주도에는 바람 초속 10~16m, 순간최대풍속 초속 20m 이상으로 매우 강하게 불겠다. 야외 선별진료소와 건설현장, 비닐하우스 시설물 파손에도 유의해야 한다. 건물과 건물 사이에서 바람이 더 강해지는 경향이 있어 간판이나 설치물, 유리창 파손 등에 유의해야 한다.

