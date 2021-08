배구협회·연맹, 여자배구 대표팀에 포상금 4억 준다

[아시아경제 한진주 기자] 2020 도쿄올림픽에서 4강 진출에 성공한 한국 여자배구 대표팀이 포상금으로 4억원을 받는다.

8일 대한배구협회와 한국배구연맹(KOVO)은 각각 2억원씩 포상금으로 책정해 대표팀에게 지급하기로 했다.

여자배구 대표팀은 이번 올림픽에서 도미니카공화국, 일본과의 예선전에서 접전 끝에 승리하고, 8강전에서 터키를 3-2로 꺾고 4강에 진출했다.

브라질과의 준결승전과 이날 열린 세르비아와의 동메달 결정전에서는 패배하면서 45년 만에 올림픽에서 메달을 확보하는 것에는 실패했다.

대한배구협회는 당초 8강 진출 포상금 1억원을 약속했고, 4위 포상금 1억원을 더해 2억원을 지급하기로 했다.

KOVO도 여자 대표팀에 기존에 계획한 포상금 외 추가로 격려금 1억원을 지급한다. KOVO는 당초 올림픽 포상금으로 금메달 5억원, 은메달 3억원, 동메달 2억원, 4위 1억원을 책정했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr