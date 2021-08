경찰, '가짜 수산업자 금품수수' 혐의 현직 검사 재소환…10시간 조사

[아시아경제 정동훈 기자]수산업자를 사칭한 김모(43·구속)씨로부터 금품을 받은 혐의를 받는 현직 검사가 8일 재차 경찰에 소환됐다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 이날 오전 10시30분께부터 이모 부부장검사(전 서울남부지검 부장검사)를 소환해 조사했다. 이 검사는 약 10시간 동안 조사를 마치고 오후 8시30분께 귀가한 것으로 알려졌다. 지난달 11일 이미 경찰에 출석해 한 차례 조사받았다.

경찰은 앞서 이 검사가 근무하던 서울남부지검 사무실 등을 압수수색하기도 했다. 100억원대 사기 혐의로 재판을 받는 중인 김씨는 경찰 조사에서 이 검사에게 고급 시계 등 금품을 건넸다고 진술한 것으로 알려졌다. 이 검사는 지난 6월 단행된 검찰 중간 간부급 인사에서 지방 검찰청의 부부장검사로 강등 발령됐다.

경찰은 이 검사와 박영수 전 특별검사, 전 포항남부서장 배모 총경, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 TV조선 앵커, 중앙지 기자, 종편채널 기자, 금품 공여자인 김씨 등 8명을 청탁금지법 위반 혐의로 입건했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr