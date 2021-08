샤넬코리아, 해킹 공격 받아 개인정보 일부 유출

[아시아경제 임혜선 기자] 프랑스 명품 브랜드 샤넬의 한국법인인 샤넬코리아가 해킹 공격을 받아 회원들의 개인정보가 일부 유출됐다.

샤넬코리아는 8일 "화장품 멤버십 고객의 개인정보가 보관돼 있던 일부 데이터베이스에 외부 해킹 공격이 발생해 5일 일부 고객의 개인정보가 유출됐음을 6일 확인했다"고 홈페이지에 공지했다.

공지에 따르면 샤넬코리아는 해당 IP와 불법 접속 경로를?차단한 후 이메일과 문자메시지로 정보 유출 사실을 고객에게 안내했다. 유출된 정보는 고객 이름,? 전화번호, 생일, 구매내역 등이다. 일부 고객이 샤넬코리아 측에 ‘선택 정보’ 형태로 제공한 주소,?성별, 이메일 등도 유출됐다. 다만 결제 정보다 고객 아이디, 패스워드 등은 유출되지 않았다.

샤넬코리아는 "고객님께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "개인정보 보호 조치 강화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다"고 전했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr