"1000만명 모일 것" 전광훈, 광복절 연휴 서울 대규모 집회 추진

'1천만 1인 시위 대회' 계획 유튜브서 밝혀

참가자들, 피켓 들고 2m 거리 둔 채 서울 도심 이동

[아시아경제 임주형 기자] 전광훈 사랑제일교회 목사 겸 국민혁명당 대표가 오는 14일부터 16일까지 3일간 대규모 집회를 열겠다는 계획을 밝혔다. 앞서 방역지침을 어기고 대면 예배를 강행해 온 전 목사는 '교회를 강제 폐쇄하면 광화문 광장으로 가겠다'며 주장한 바 있다.

전 목사는 7일 유튜브 채널을 통해 "8·15 행사 계획이 완성됐다"며 "1000만명이 서울역에서 출발해 시청 등을 지나 한 바퀴 도는 행사를 사흘 동안 한다"라고 밝혔다.

유튜브 영상에 공개된 '문재인 탄핵 8·15 1천만 1인 시위 대회'는 오는 14일 오전 6시에 시작돼 16일까지, 광복절 전후로 3일간 진행될 예정이다. 집회 당일 참가자들은 각자 피켓을 들고 2m 거리를 둔 채 이동한다. 이들은 서울역에서 출발해 남대문과 시청 앞, 동화면세점 등을 돈 뒤 다시 서울역으로 돌아올 계획이다.

전 목사는 "날씨가 더우니까 오아시스를 만들겠다. 100m 단위로 파라솔을 쳐놓고 물을 준비하겠다"고 무더위 대책을 설명하기도 했다. 또 시위 현장을 실시간으로 방송하기 위해 100대에 달하는 중계 차량이 모일 것이라며 주장하기도 했다.

앞서 전 목사는 서울시가 교회 대면 예배 금지를 철회하지 않을 경우 '광화문 야외 예배'를 강행하겠다며 경고한 바 있다.

전 목사 측 변호인단은 지난달 25일 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 열고 "서울시에서 시설 폐쇄 명령을 한다면 광화문 광장으로 나가 '대한민국 정부의 회개와 대한민국 회복을 위한 전국 광화문 예배'를 본격적으로 실시하겠다"고 밝혔다.

변호인단은 서울시를 향해 교회 전면 예배 금지를 철회하고, 코로나19 국정조사 등을 하라고 요구하기도 했다.

지난 2일에는 국민혁명당이 서울 종로구 동화면세점 앞에서 기자회견을 열고 "모든 탄압과 억압을 뚫고 기필코 문재인 정권 탄핵을 위한 8·15 국민대회를 성사시키겠다"고 밝히기도 했다.

한편 사랑제일교회는 수도권 거리두기가 4단계로 격상된 이후로도 계속해서 대면 예배를 강행하고 있다. 이에 따라 성북구는 교회에 과태료 150만원과 함께 운영중단 처분을 내렸다.

구의 운영중단 처분에도 교회가 대면 예배를 이어나가자, 구는 지난달 29일 교회 측에 '시설 폐쇄 처분 전 사전통지 및 청문 안내'를 고지하고, 교회 시설 폐쇄 절차를 진행하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr