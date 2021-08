확진자 1명이 1500명 감염시켜… 러시아 '슈퍼전파' 사례 발견

러시아에서 최대 규모 슈퍼전파 사례 확인 돼

"델타 확진자 1명은 5~6명, 슈퍼전파는 더 많은 감염시켜"

[아시아경제 한진주 기자] 러시아에서 코로나19 확진자 1명이 1500명을 감염시킨 '슈퍼 전파' 사례가 확인됐다.

7일(현지시간) 타스 통신에 따르면 러시아 보건당국인 소비자 권리보호·복지 감독청 산하 국립 바이러스·생명공학 연구센터 예카테린부르크 지부 대표 알렉산드르 세모뇨프는 해당 사례가 러시아에서 확인된 최대 규모 슈퍼 전파 사례라고 소개했다.

세모뇨프는 통상 코로나19 확진자는 2~3명을 감염시키고, 인도발 델타 변이 확진자는 5~6명을 감염시키지만 슈퍼 전파자는 이보다 훨씬 많은 사람을 감염시킬수 있다고 설명했다. 슈퍼 전파자의 신원과 전파 경로 등에 대해서는 언급하지 않았다.

그는 "코로나19는 공기 중 비말로 전파되며 접촉을 통해 대규모로 전파된다"면서 "만약 한 사람이 사회적 거리두기를 지키지 않고 마스크를 쓰지 않은 채 승객이 많은 지하철을 타거나 직장에 나가고 사람들과 포옹하거나 입맞춤 인사를 할 경우 슈퍼 전파자가 될 가능성이 있다"고 말했다.

슈퍼 전파자에 대한 의학적 정의는 명확하지 않다. 지난 2003년 사스(중증급성호흡기증후군) 당시 역학자들은 1명의 확진자가 최소 8명을 감염시켰을 때 이들을 슈퍼 전파자로 정의했다.

지난 6월 하순 이후 코로나19 3차 유행이 기승을 부리면서 러시아에서는 하루 2만 명 이상의 신규 확진자가 발생하고 있다.

