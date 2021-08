창원시, 제 9호 태풍‘루핏(LUPIT)’대비 긴급대책회의

“단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록”

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 8일 오후 한반도에 근접하는 제9호 태풍 ‘루핏’으로 인한 직·간접적인 피해가 우려돼 시청 재난상황실에서 전 실·과·소장 및 구청장이 참석해 태풍 대비 대처상황을 점검하기 위한 긴급대책 회의를 개최했다고 8일 밝혔다.

제9호 태풍 ‘루핏’은 8일 오후부터 9일 오전까지 경상권 해안 200㎜ 이상 많은 호우를 동반한 순간 최대풍속 초속 20m 이상의 강한 바람과 해안 2~4m의 높은 풍랑이 예상된다.

8일 저녁부터 9일 새벽 시간대 태풍의 직·간접 영향권에 들어감에 따라 과수 낙과 등 농작물 피해와 우수관로 및 도로 측구 배수시설 점검, 대형공사장 내 사면 토사 유실과 붕괴 위험 여부, 안전시설물 비치 사항 점검 등 사전 예찰 활동 강화에 중심을 뒀다.

특히 오늘부터 시작된 대조기의 영향으로 해안가 수위가 급상승 할 수 있으니, 해안가 어선결박, 수산 시설 고정 및 방파제 출입 금지 등 피해가 발생하지 않도록 안전에 유의해 달라고 당부했다.

허성무 창원시장은 “제9호 태풍 루핏의 영향으로 집중호우와 강풍 및 풍랑이 예상되는 만큼 피해 예방을 위해 각종 시설물과 취약지역에 대한 사전 점검을 해 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 최선을 다해달라”고 말했다.

이어 “관련 부서 간 협력 대응 체계를 구축해 꼼꼼한 현장점검과 재난 대비 체계 강화를 통해 시민 생명과 재산 보호에 최선을 다할 것”을 당부했다.

