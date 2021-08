'수백명 집단 식중독' 밀면·김밥전문점, '교차오염' 가능성…"여름철 살모넬라균 관리 소홀"

[아시아경제 권서영 기자] 식품의약안전처가 최근 밀면 및 김밥 전문점 식중독 환자가 수백 명 발생한 것과 관련해 '교차오염' 가능성을 제시했다.

오늘(8일) 식약처는 최근 밀면·김밥 전문점에서 급증한 식중독 환자들의 감염 경로를 두고 "살모넬라균에 오염된 식재료를 완전히 가열하지 않았거나 오염된 식재료를 만진 후 세정제로 손을 씻지 않고 다른 식재료나 조리도구를 만져 교차오염이 일어났을 것이다"라고 추정했다.

식약처는 "살모넬라 등의 식중독균에 오염되어도 음식 냄새나 맛에는 변화가 없는 경우가 많아 육안으로는 오염 여부를 판별하기 어렵다"고 덧붙였다. 이어 "폭염이 지속되는 여름철에는 살모넬라균과 관련된 식중독 예방에 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.

특히 식약처는 작년보다 올해의 7월 평균 최고 기온이 4.7도가량 높으며, 7월 한 달간 폭염일이 8일 증가했다는 데에 주목했다. 즉 8월 역시 작년보다 더울 것으로 예측되는 만큼 살모넬라균이나 병원성대장균 등에 의한 식중독 발생 확률이 높아졌다는 분석이다. 실제로 지난 5년간 살모넬라균 관련 식중독 환자의 약 67%는 8~9월에 발생했다.

앞서 이달 초 경기 성남 분당구의 김밥 전문점 2곳에서는 총 270여 명의 식중독 환자가 발생한 바 있다. 환자 가검물에서는 살모넬라균이 검출됐다. 또한 부산 연제구의 밀면집에서도 지난달 말 이후 450여 명의 식중독 환자가 확인됐으며 해당 식당에서 사용하던 달걀지단, 양념장 등에서 살모넬라균이 검출된 바 있다.

이에 식약처는 식중독을 예방하기 위해 6대 사전 위생관리 수칙을 지켜야 한다고 강조했다. 음직점과 가정에서는 계란이나 고기 등을 만진 이후 세정제를 이용해 손을 흐르는 물에 30초 이상 씻어야 한다. 또한 식재료는 흐르는 물에 깨끗하게 세척하되 세척한 물이 다른 식재료에 튀지 않도록 주의해야 한다.

칼이나 도마는 그 용도에 따라 완제품용, 가공식품용, 채소용, 육류용 등을 구분해서 사용해야 하며, 육류나 가금류는 날것으로 먹지 말고 충분히 가열하거나 끓여서 섭취해야 한다. 특히 계란은 냉장고에서 다른 재료와 구분해 보관하되 실온에 장시간 방치해서는 안 된다.

