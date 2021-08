중국 제친 미국, 도쿄올림픽 종합 1위…우리나라는 16위

올림픽 폐막날 금메달 3개 추가해 중국 제쳐

런던올림픽부터 3회 연속 종합 1위 차지

한국은 금 6·은 4·동 10개로 종합 16위

[아시아경제 한진주 기자] 미국이 중국을 제치고 도쿄올림픽 종합 1위를 차지했다. 올림픽 3회 연속 1위다.

8일 미국은 도쿄올림픽 여자 농구, 사이클 트랙 여자 옴니엄, 여자 배구에서 금메달 세 개를 추가했다.

전날까지 중국에 뒤졌던 미국은 금메달 39개, 은메달 41개, 동메달 33개로 종합순위 1위에 올랐다.

중국은 이날 여자 복싱에서 은메달만 하나 보태는 데 그쳐 금메달 38개, 은메달 32개, 동메달 18개로 2위에 머물렀다.

미국은 2012년 런던 올림픽부터 3회 연속 종합순위 1위를 차지했다. 중국은 2008년 베이징 올림픽 이후 13년 만에 1위를 노렸으나 폐막일에 미국에게 선두를 내줬다.

개최국인 일본은 역대 최고 성적을 거뒀다. 금메달 27개, 은메달 14개, 동메달 17개로 3위에 올랐다.

우리나라는 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개를 확보해 종합 16위로 대회를 마무리했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr