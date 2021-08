서울 오후 6시 확진자 352명…전날보다 34명 감소

지난주 일요일보다 6시 확진자 18명 많아

검사인원 감소로 확진자 수도 줄어

[아시아경제 한진주 기자] 일요일인 8일 0시부터 오후 6시까지 서울 코로나19 신규 확진자 수는 352명으로 집계됐다.

이날 서울시는 신규 확진자 중 해외 유입은 3명, 국내 감염은 349명이다. 6시 기준 전날(386명)보다 34명 적고 지난주 일요일(334명)보다는 18명 많다. 하루 전체 확진자 수는 7일 450명, 1일 365명이었다.

신규 확진자 수 감소는 검사인원이 줄어든 영향이 크다. 금요일인 6일 6만4139명에서 토요일인 7일 4만5214명으로 대폭 줄었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 13일 638명으로 역대 최다를 기록했고, 20일 604명을 기록했다. 이달 들어서는 300∼400명대를 오르내리다 6일 503명, 7일 450명이었다.

집단감염 추가 확진자는 동작구 노량진수산시장 4명, 강남구 실내체육시설(7월) 3명, 중구 공연 연습실 3명, 강남구 직장(8월) 2명, 기타 집단감염 12명 등이다.

집단감염으로 관리되지 않는 선행 확진자 접촉 감염은 209명, 감염경로를 조사 중인 사례는 116명이다.

오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 6만8224명이다. 이날 하루 전체 확진자 수는 다음날인 9일 0시 기준으로 정리돼 다음날 오전 발표된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr