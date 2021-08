홍준표 "대학등록금, 부모소득 따라 차등 부과…서민에게만 장학금 지급"

"교육정책 통해 양극화시대 서민들에게 희망의 사다리 제공"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 8일 부모의 소득 규모에 따라 대학 등록금이 차등 부과하는 방안을 제안했다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "미국 동부 유명 대학에서는 대학 등록금을 부모 소득에 따라 차등으로 책정하기도 한다"며 "연 소득 10만불 이하일 경우 전액 장학금으로 4년 학비를 면제하기도 한다"고 소개했다.

이어 "부모 소득별로 차등 부과되는 등록금 제도는 양극화 시대에 서민들의 새로운 희망의 사다리가 될 수도 있다"고 주장했다.

그는 "경남지사 시절에 경남개발공사를 경영혁신하여 2년간 창출한 이익금 350억원으로 서울 강남구 세곡동에 400명 수용의 남명 학사를 지어 경남 출신 서민자제들 중 서울로 유학 온 학생들에게 한 달에 15만원씩 받고 숙식을 제공함으로써 서민교육 복지를 실시해 본 일이 있다"고 소개했다.

홍 의원은 "양극화 시대를 극복하고 서민자제들의 희망의 사다리를 놓기 위해 대학교 등록금은 부모 소득에 따라 차등으로 부과하고 장학금은 서민자제들에게만 지급하고 대학별로 기숙사를 확대하여 서민자제들 중심으로 입사시켜 새로운 서민교육 복지 정책을 정착 시킴으로써 양극화 시대 서민들의 희망 사다리를 놓겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr