해킹에 고객 정보 털린 샤넬코리아…"화장품 멤버십 개인정보 유출"

5일 외부 해킹 공격 받아 일부 정보 유출됐다고 공지

[아시아경제 한진주 기자] 외부 해킹 공격을 받은 샤넬코리아 화장품 멤버십 고객 개인정보가 유출됐다.

8일 샤넬코리아는 지난 5일 화장품 멤버십 고객의 개인정보를 보관하는 데이터베이스가 해킹 공격을 받아 일부 고객 정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다.

유출된 항목은 이름,?전화번호, 생일, 화장품 구매내역이며 가입할 때 정보 제공 선택 항목으로 동의한 경우 주소, 성별, 이메일 정보도 포함된다.

샤넬코리아는 "신용카드·결제정보, 고객 아이디, 패스워드는 유출되지 않았다"고 밝혔다.

샤넬코리아는 개인정보 유출 사실을 지난 6일 인지한 직후 사고 원인을 파악하고 해당 IP와 불법 접속 경로를 차단했다고 설명했다.

샤넬코리아는 개인정보가 유출된 당사자에게는 이메일이나 문자로 피해 사실을 알렸고 연락을 받지 않았더라도 피해 여부가 궁금한 고객은 고객센터에 문의하면 된다고 안내했다.

샤넬코리아는 이날 홈페이지 공지문을 통해 "본 사안으로 고객님께 심려를 끼쳐드려서 진심으로 사과한다"며 "개인정보 악용이 의심되는 전화나 메일 등의 연락을 받으셨거나 피해가 발생한 것으로 의심되는 경우 이메일이나 전화로 문의해달라"고 밝혔다.

