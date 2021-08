[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 더불어민주당 대선후보인 정세균 전 국무총리가 민주화의 성지 전남 목포시를 8일 오후 6시께 찾았다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr