수도권 확진자 급증 꺾였지만…"감소 불명확, 단계 하향은 아직"(종합)

수도권 확진자 937명…"매우 완만한 감소, 재유행 위험도"

비수도권은 558.8명, 전주 대비 12.6명 증가

델타 맞춤 '거리두기 체계' 개편은 "종합적 평가 필요"

'감염재생산지수' 0.99로 소폭 감소…위중증 환자는 늘어

[아시아경제 한진주 기자] 정부가 수도권 코로나19 확진자 급증 추이는 꺾였지만 유행이 축소되고 있다고 판단하기는 이르다고 평가했다. 대전·충청, 부산·경남, 제주 등 비수도권 유행이 확산되고 있어 여행과 이동 자제를 당부했다.

8일 코로나19 중앙재난안전대책본부 비대면 정례브리핑에서 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 "수도권은 급격한 증가추이는 꺾였지만 매우 완만하게 감소하고 있다"며 "하루 평균 국내 환자 수가 4주 전 990명이었으나 지난주 937명이었고 환자 감소가 매우 완만해 재유행 위험도 상존해있다"고 설명했다.

반전 위험성 상존…"수도권 900명 아래로 떨어지면 종합적 검토"

중대본은 수도권 일일 확진자 수가 900명 이하로 감소하면 단계 완화가 가능하지만 종합적으로 지표를 고려해야하며 현재 수도권 확진 감소세는 불명확하다고 보고 있다.

손 반장은 "1주간의 평균 하루 환자 수를 기준점으로 보고 있지만 추세와 경향, 부가적 방역지표, 의료계 지표를 함께 검토한다"며 "주간 하루 평균 환자 수가 900선 밑으로는 떨어져야 수도권 4단계 기준(1000명)에서 상당히 멀어졌다고 평가할 수 있기 때문에 그때 종합적으로 검토하겠다"고 말했다.

손 반장은 "수도권은 감소세로 전환이 다소 불명료하며 굉장히 완만하게 환자가 줄어들고 있어서 확실하게 유행이 축소되고 있다고 판단하기는 이르다"며 "완만한 감소세 속에서는 다시 반전해서 증가할 위험성들이 계속 제기되고 있다"고 부연했다.

"거리두기 규제 강화, 종합적 고민 필요"

전파력이 높은 델타 변이가 유행하면서 사회적 거리두기 체계와 규제를 강화해야한다는 요구가 있지만 종합적으로 고려하겠다고 밝혔다.

손 반장은 "현재의 거리두기 체계를 이보다 강한 사회적 규제로 강화할 지는 종합적으로 평가해야 할 부분"이라며 "델타변이 전파 속도나 전파력은 부정적인 요소지만 예방접종으로 치명률이 낮아지고 사망자가 줄어드는 긍정적인 요소가 있다"고 말했다.

이어 "단기적으로 만약에 사회적 대응체계를 좀 더 강화시킨다면, 환자가 다소 줄어들더라도 규제를 완화시켰을 때의 영향을 또 평가하기 어렵다는 측면에서 좀 더 종합적으로 고민하면서 거리두기 체계나 사회적 규제 체계를 어떻게 변경시킬지 검토해나가겠다"고 덧붙였다.

감염재생산지수 0.99…최근 일주일 1495명 확진

최근 일주일 간 확진자 발생 통계를 살펴보면 지난 1~7일 하루 평균 지역발생 확진자 수는 1495.4명으로 이전 일주일(7월25∼31일) 1505.9명보다 10.5명 줄었다. 수도권은 936.6명으로 지난주보다 23.1명 줄었고, 비수도권은 558.8명으로 전주 대비 12.6명 늘었다.

확진자 한 명이 주변의 몇 명을 감염시키는지 보여주는 지표인 '감염재생산지수'도 이번주 들어 1 이하로 내려갔다. 최근 일주일 간 감염 재생산지수는 0.99로 직전 주(1.04)보다 소폭 감소했다.

반면 위중증·사망자는 중가 추세다. 최근 일주일 간 하루 평균 위중증환자는 347명으로 직전 주(280명)보다 늘었다. 최근 일주일 간 사망자는 21명이다. 확진자가 증가할 경우 가용 병상이 줄어들어 적절한 의료 제공이 어려울 수 있다고 보고 있다.

손 반장은 "병상 등 의료체계는 아직 30~40% 정도의 여력을 가지고 있으나 이 이상 유행 규모가 커지고 장기화될 경우 적절한 의료 제공이 어려워질 수 있고 의료진 피로도도 우려 된다"고 설명했다.

손 반장은 "모임과 약속을 취소하고 여행과 이동을 자제해주시기 바란다"며 "조금만 더 사회적 접촉을 줄일 수 있다면 수도권을 확실한 감소세로 전환시키고, 비수도권의 유행 확산을 차단한다는 목표를 달성할 수 있다고 판단하고 있다"고 당부했다.

