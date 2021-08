[이번 주 유상증자] 8월 둘째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(8월) 둘째 주에는 특수건설, 파멥신, 국도화학, 콤텍시스템 등이 유상증자 청약을 진행한다.

◆특수건설=특수건설은 오는 9일부터 10일까지 구주주 대상 청약을 실시한다. 또 일반공모 청약은 오는 12일부터 13일까지다.

발행가액은 9920원으로 총 149억원을 조달한다. 조달한 자금 중 110억원은 쉴드장비 취득 등을 위한 시설자금으로 활용한다. 또 차입금 상환에 36억원을 사용할 예정이다.

특수건설은 철도 및 도로 지하횡단구조물 비개착시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드 터널, 터널 및 일반토목 시공과 산업플랜트 제작등을 하고있다. 특수건설은 1971년 5월31일에 설립됐다. 지난 1997년 8월6일자로 코스닥시장에 입성했다.

◆파멥신=파멥신은은 오는 9일부터 10일까지 구주주 대상 청약을 실시한다. 오는 12일부터 13일까지는 일반공모 청약이다.

주당 모집가액은 8110원으로 총 511억원을 모집한다. 조달한 자금은 모두 운영자금으로 활용한다. 세부적으로는 판관비 및 연구운영비용으로 109억원을 사용한다. 또 임상비와 임상시료 및 생산비에 각각 176억원과 182억원을 투입한다. 또 비임상 및 외주연구 등에 44억원을 사용한다.

파멥신은 연구중심의 항체치료제 개발 전문 바이오벤처기업이다. 2008년 9월3일 대전광역시에 설립됐다. 2018년 11월21일 코스닥 시장에 입성했다.

◆국도화학=국도화학은 오는 11일부터 12일까지 구주주 대상 청약을 실시하며 17일부터 18일까지는 일반공모청약을 진행한다.

오는 9일 확정 발행가액은 공고될 예정이다. 1차 발행가액은 5만9000원으로 총 944억원을 모집할 예정이다. 조달한 자금 중 144억원은 운영자금, 400억원은 시설자금, 나머지 400억원은 타법인증권취득자금에 사용한다.

국도화학은 에폭시수지류 및 폴리아마이드수지, 폴리우레탄 및 폴리우레아, 폴리올류 등의 제조·판매와 부대되는 사업을 목적으로 1972년 2월22일 설립됐다. 1989년 유가증권시장에 상장됐다.

◆콤텍시스템=콤텍시스템은 오는 12일부터 13일까지 우리사주조합과 구주주 대상으로 청약을 실시한다. 일반 청약은 오는 18일부터 19일이다.

오는 10일 확정 발행가액이 확정돼 공고될 예정이다. 현재 주당 발행가액은 840원으로 총 447억원을 조달한다. 운영자금에 276억원을, 채무상환에 100억원을 활용한다. 또 장기대여금 목적 등 기타에 70억원을 투입한다.

콤텍시스템은 1983년 8월18일에 설립됐다. 1997년 2월12일 유가증권시장에 입성했다. 네트워크통합(Network Integration) 및 시스템통합(System Integration)과 유지.보수 사업을 영위하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr