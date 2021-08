인천형 청년정책 발굴 TF 가동…일자리·주거안정 대책 마련

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 양질의 일자리와 주거안정 등 '인천형 청년정책'을 발굴하기 위한 태스크포스(TF)를 가동한다.

8일 시에 따르면 TF는 행정부시장을 단장으로 일자리경제본부장과 청년 대표, 전문가 등이 참여하며 인천형 청년정책을 발굴하고 비전전략(2021~2025)을 수립해 내년도 예산에 반영하게 된다.

시는 4차 산업과 신성장 분야를 중심으로 직업능력 교육을 강화해 일자리를 창출한다는 계획이다.

또 산업단지와 공업지역의 청년 근로자와 신혼부부를 위한 주거 안정 지원정책 등도 대폭 확대해 우수인력이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는다.

지역 청년 예술가를 양성하고 창작 활동을 지원하는 한편 청년 커뮤니티를 발굴해 역사와 문화예술 자원에 대한 홍보 콘텐츠 제작도 지원한다.

이밖에 청년소통 참여기구를 확대하고 청년정책 플랫폼도 정비할 계획이다.

인천시는 앞서 정부가 8조원 규모로 청년 지원정책을 대폭 확대한다고 발표함에 따라 새로운 인천형 청년정책을 수립하기 위한 지원조직을 구성했다.

인천시 관계자는 "저출산·고령화 시대에 대비한 실효성 있는 청년정책이 필요한 시기인 만큼 TF 운영을 통해 인천만의 핵심 정책을 발굴해 인구구조 변화에 대비한 청년 지원 특별대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

