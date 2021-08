'명낙 네거티브 공방' 끝?…이낙연 "우리는 앞으로 나아가자"

이낙연 전 민주당 대표 "앞으로는 자질 검증 집중"

이재명 경기도지사 "'원팀' 정신으로 뭉쳐야"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기도지사가 '네거티브 중단'을 선언하자, 또 다른 대권주자인 이낙연 전 민주당 대표가 "제 제안에 응답해주셨다"며 환영 의사를 밝혔다. 여당 내 양강 구도를 형성하고 있는 두 사람은 앞서 경선이 진행되면서 네거티브전도 심화돼, 당내 우려가 불거진 바 있다.

이 전 대표는 8일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 이 지사의 네거티브전 중단 선언을 두고 "늦었지만 환영한다"며 "그런 다짐이 실천으로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.

이어 "국민께서 마음 편하게 민주당 경선을 보지 못하고 계시다는 지적을 많이 들었다"며 "후보 간의 과도한 공방에 국민의 걱정이 많다. 걱정을 끼쳐드려 송구하다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "우리는 앞으로 나아가자. 미래를 이야기하자"며 "본선 경쟁력을 위해 정책과 자질 검증에 집중하자"고 촉구했다.

이날 이 지사는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "당 경선 과정에서 격화하는 네거티브 공방에 대해 당원과 지지자들의 우려가 커지고 있다"며 "이 순간부터 실력과 정책에 대한 논쟁에 집중하고, 다른 후보들에 대해 일체의 네거티브적 언급도 하지 않겠다"고 선언했다.

이 지사는 후보들 간 네거티브전이 벌어지는 일을 방지하기 위한 구체적 방안도 제안했다. 그는 "캠프 상황실장 등 적절한 수준의 상시 소통 채널 구성을 제안한다"며 "후보 간 신상이나 사실에 대한 확인이 필요한 경우 소통 채널에서 먼저 확인 과정을 거쳐 불필요한 의혹 제기와 공방이 발생하지 않게 하면 좋겠다"고 설명했다.

또 허위사실에 기반한 비방이나 의혹 제기에 대해서는 "당에서 신속하게 적절한 조치를 해달라"고 촉구했다.

그러면서 "지난 2017년 대선 경선은 원팀 정신의 모범이었다"며 "당시 문재인 후보가 최종 선출되자 저를 비롯한 경선 후보들이 한마음으로 뭉쳤다. 우리는 다시 원팀 정신으로 뭉쳐야 한다"고 강조했다.

여당 대권주자 가운데 양강 구도를 형성하고 있는 두 후보는 앞서 경선이 진행되면서 네거티브전에 휩싸인 바 있다.

최근에는 이른바 '조폭 사진' 논란이 불거지기도 했다. 이 지사 측은 지난 4일 이 전 대표가 최성해 전 동양대 총장과 찍은 사진을 두고 "어떤 관계냐"라고 따져 물었다. 최 전 총장은 조국 전 법무부 장관 딸이 받은 표창장이 위조됐다는 의혹을 제기, 친문(親文) 지지층으로부터 비난을 받았다.

이에 대해 이 전 대표 측은 이 지사가 조폭으로 알려진 전 5·18 단체장과 함께 찍은 사진을 공개하며 "무슨 관계냐"라고 맞받아쳤다.

이 전 대표 대선 캠프 소속 정운형 공보단장은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이 지사와 함께 사진을 찍은 이 사람은 모 사건의 1심 판결문에 '광주 폭력조직의 행동대장'이라고 나와있다"며 "두 사람이 다정히 손을 잡고 있는 모습을 어떻게 봐야 하나"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr