카카오모빌리티, 스마트호출 이어 바이크 요금도 올렸다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 택시 스마트호출비에 이어 전기자전거 이용요금 정책도 변경했다.

8일 카카오모빌리티에 따르면 다음달 6일부터 카카오T 바이크 요금제에서 15분 기본 요금제를 없애고 분당 추가 요금을 현행 100원에서 140~150원으로 올린다.

기존에는 경기 성남(용인·위례 포함), 하남 등의 지역에서는 기본요금 1500원(15분 기준)에 이후 분당 100원을 부과했는데 앞으로는 기본요금 200원에 분당 150원이 부과된다.

이용 1시간을 기준으로 계산해보면 내야하는 금액이 6000원에서 9200원이 된다.

안산, 대구, 부산, 광주, 대전의 경우 현행 기본요금 1500원(15분 기준)과 1분당 추가요금 100원이었는데, 앞으로는 기본요금 300원에 1분당 140원이 부과된다.

업계에서는 카카오모빌리티가 시장에서 독점적인 지위를 가지면서 요금 인상 등 본격적인 수익화에 나섰다는 분석이 지배적이다.

카카오모빌리티는 앞서 지난 2일부터 돈을 더 내면 택시를 빨리 잡을 수 있는 기능인 '스마트호출'의 요금 정책을 기존 1000원에서 '0원~최대 5000원'으로 변경했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr