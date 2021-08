윤석열 측 "이재명, 본질 호도하지 말고 '성남FC 뇌물 의혹'에 답해야"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장 측 캠프는 여권 대권주자 이재명 경기도지사를 향해 "이 지사는 검찰개혁이니 하는 거창한 말로 본질을 호도하지 말고, '성남 FC 후원금 뇌물 수수 의혹'에 답해야 한다"고 비판했다.

윤 전 총장 측 국민캠프의 김기흥 부대변인은 8일 논평을 통해 "이 지사가 어제 '성남 FC 후원금 뇌물 수수 의혹'을 제기한 윤 전 총장 측 캠프와 관련해 윤 전 총장에 대해 막말을 쏟아내며 '검찰개혁이 필요한 이유는 과도한 권한을 악용하는 검사들의 있는 죄도 덮고, 없는 죄도 만드는 무소불위의 권한 남용에 있다'고 말했다"고 했다.

그러면서 "이 지사의 대응은 질문에 대한 답변 대신 무턱대고 질문한 사람을 공격하는 방식"이라며 "불리한 질문에는 스피커를 공격하라는 정치적 문법에 충실히 따른 처사"라고 지적했다.

앞서 이 지사와 윤 전 총장은 해당 의혹을 두고 공방을 벌여왔다. 윤 전 총장이 이 지사의 '성남FC 후원금 뇌물수수 의혹'에 대해 '제3자의 뇌물성'이라고 주장하자 이 지사 측은 윤 전 총장 배우자의 '코바나 컨텐츠 후원금 모금 의혹'을 거론하며 맞받아쳤다.

이어 이 지사는 전날 춘천 스카이컨벤션 라벤더홀에서 가진 기자간담회 자리에서 윤 전 총장을 향해 "국민의힘 대권주자인 윤 전 총장은 검사로서도 무능할 뿐만 아니라 악의적 특수부 검사"라고 쓴소리를 했다.

이에 김 부대변인은 이 지사의 말을 반박하며 "이 지사가 말하는 검찰개혁의 방향에 대해 동의하지 않지만 '무소불위의 권한 남용'을 행사한다고 검찰을 비판하면서 정작 본인은 왜 검사를 사칭했는가"라고 반문했다.

또 "2002년 공무원 자격 사칭으로 벌금 150만원을 받았는데, 정의로운 일을 하기 위해 어쩔 수 없었다는 것인가"라며 "그때의 검사는 정의롭고 지금은 그렇지 않다는 것인가"라고 했다.

