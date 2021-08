美 SEC의 부정적 입장에도…비트코인 5100만원대로 급등

약 80여일 만에 5000만원대로 반등한 비트코인

코인데스크 "많은 자금 옮기는 대형 투자자들 있지만 상승 이유 모른다"

[아시아경제 공병선 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 예상과 달리 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인에 비관적인 입장을 고수하고 있지만 비트코인은 5100만원대로 급등했다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 8일 오후 3시23분 기준 비트코인은 전날 대비 0.77% 상승한 5135만원을 기록했다. 지난 4일을 기점으로 반등하기 시작한 비트코인은 5일 연속 상승하고 있다. 5000만원대를 기록한 것은 지난 5월21일 이후 80여일 만이다.

비트코인의 상승세 속에서도 SEC는 비관적 입장을 유지하고 있다. 7일(현지시간) 가상화폐 전문 매체 코인데스크는 ‘게리 겐슬러 SEC 위원장의 SEC는 기존 SEC와 같다’는 글을 통해 “겐슬러 위원장의 비트코인에 대한 강경한 입장에 실망했다”며 “헤스터 피어스 SEC 위원이 제시한 ‘세이버 하퍼’ 조항도 언급하지 않았다”고 주장했다. 대표적인 가상화폐 옹호론자인 피어스 위원은 가상화폐 스타트업이 관련 프로젝트를 진행할 수 있도록 규제를 3년 간 유예하는 세이버 하퍼 조항을 내세운 바 있다.

그의 메시지가 처벌에 집중됐다는 의견도 제기됐다. 코인데스크는 “겐슬러 위원장의 메시지는 가상화폐가 투자자와 국가안보에 가져오는 위험과 처벌에 초점이 맞춰져 있다”며 “겐슬러 위원장의 입장은 가상화폐에 부정적인 민주당 소속 엘리자베스 워런 상원의원, 셰러드 브라운 상원의원에 힘을 실어줄 것”이라고 설명했다. 워런 의원은 지난달 28일 미 경제매체 CNBC에 출연해 “가상화폐에 인플레이션 손실방지(헤지) 기능이 있는지 의문”이라며 “가상화폐는 엄격한 규제에 직면할 것”이라고 말했다.

겐슬러 위원장이 SEC에 취임할 당시만 해도 그는 가상화폐에 우호적인 것으로 알려졌다. 과거 메사추세츠 공과대학(MIT)에서 블록체인 관련 수업을 진행하는 등 가상화폐에 대해 잘 알고 있는 인물로도 언급됐다. 하지만 SEC 위원장 취임 이후 그는 연일 가상화폐에 강경한 입장을 내놓고 있다. 지난 3일 그는 애스펀에서 열린 가상화폐 관련 보안 세미나에서 “가상화폐 시장에 사기가 만연하다”며 “투자자를 보호하기 위해 권한을 최대한 활용해 시장을 정화할 것”이라고 말했다.

가상화폐의 상승 이유는 불분명한 것으로 분석된다. 코인데스크는 “많은 자금을 옮기고 있는 대형 투자자가 분명히 있다”면서도 “왜 자금을 옮기는지 알 수 없다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr