사랑제일교회 또 대면예배 강행…280여명 참석

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 성북구 사랑제일교회가 또다시 대면 예배를 강행했다. 수도권 사회적 거리두기 4단계 시행 이후 4번째다.

사랑제일교회는 8일 오전 11시께부터 본 예배를 대면방식으로 진행했다. 교인들은 오전 8시 30분께부터 체온 측정과 명부 작성, 신체 소독 등을 거쳐 교회 내부로 들어갔다. 사랑제일교회는 지난 1일에도 대면 예배를 강행해 구청으로부터 2차 운영 중단(8월 6∼25일) 명령과 과태료 300만원 처분을 받은 바 있다.

서울시와 성북구는 이날 교회의 운영중단 명령 준수 여부를 점검하고 대면 예배 현장에서 감염병예방법 위반 혐의를 확인할 예정이었지만 교회 측의 저지에 가로막혔다. 시·구청과 경찰 관계자 10여명은 이날 오전 10시 35분과 11시께 2차례 교회 안으로 진입을 시도했다.

진입에 실패한 시·구청 관계자들은 대면 예배 참석자 수를 집계하려고 교회 정문과 후문에서 오후 1시 30분께부터 약 1시간 동안 현장 채증을 진행했다. 성북구에 따르면 이날 대면 예배에는 약 280명이 참여한 것으로 파악됐다.

사랑제일교회는 거리두기 4단계로 대면 예배가 금지됐던 지난달 18일부터 4주째 일요일마다 대면 예배를 강행하고 있다. 교회는 성북구로부터 1차 운영 중단(7월 22∼31일) 명령과 함께 과태료 150만원 처분을 받았다. 이에 교회 측은 서울행정법원에 집행정지 신청을 했으나 지난달 24일 기각됐다. 앞서 지난해 4월에도 서울시의 집합금지 명령을 위반하고 현장 예배를 열었다가 고발돼 재판을 받고 있다.

