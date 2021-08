[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포시장역 인근에서 모르는 사람을 살해한 50대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 영등포경찰서는 8일 오전 3시께 지하철 5호선 영등포시장역 인근에서 60대 남성을 살해한 50대 남성 김모씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 김씨는 피해자의 얼굴 부위를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받고 있다.

김씨는 피해자와 지인 관계는 아니었던 것으로 추정되며, 범행 직후 스스로 112 신고를 해 출동한 관할 지구대에 의해 체포됐다.

경찰 조사에서 김씨는 "지나가던 피해자가 이유없이 욕을 해 화가 나 범행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

