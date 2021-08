수영 시간 오전 9시~ 오후 6시

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 속초시는 "속초해수욕장 야간 개장을 8일부터 종료한다"고 이날 밝혔다.

시는 휴가철 속초를 방문한 수도권 관광객 중 확진자도 발생하는 점을 고려해 애초 오는 15일까지 예정됐던 야간 개장 기간을 단축 운영하기로 결정했다.

또, 관광도시 특성상 해수욕장의 야간 출입 폐쇄가 지역 내 또 다른 풍선 효과를 부를 수 있다고 판단하고 철저한 방역 관리가 가능한 상황에서 해수욕장을 개방하기로 했다.

이로써 야간 개장 폐장 이후인 9일부터 오는 29일까지 속초해수욕장 수영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.

