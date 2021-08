도쿄 낮 최고기온 40도 넘어…올해 처음

기후현 다지미 시 40.2도 기록

폐막식 경기장 일대 비 예보 없어

[아시아경제 한진주 기자] 도쿄올림픽 폐막일인 8일 일본 내 최고 기온이 40도를 돌파했다.

일본 기상청에 따르면 이날 오후 1시15분 일본 혼슈 중서부에 있는 기후현 다지미 시의 기온이 40.2도까지 올랐다.

NHK는 "도카이 등에서 무더위가 기승을 부리고 있어 열사병에 대해 주의해야 한다"고 당부했다.

올해 일본에서 최고 기온이 40도를 넘은 것은 처음이다. 지난달 23일 올림픽 개막 이후 일본 열도에서 무더위가 이어져 선수들도 어려움을 겪었다.

이날 오후 8시부터 도쿄도 신주쿠구 소재 국립경기장에서 열리는 폐막식 때는 비가 내리지 않을 것으로 예보됐다.

제10호 태풍 '미리내'의 영향으로 이날 오전 도쿄에 비가 내렸지만, 지금은 그친 상태다.

폐막식이 열리는 오후 8시경 도쿄는 태풍의 영향권에서 벗어날 것으로 보인다.

