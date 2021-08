과기정통부, '2021 과학기술인 협동조합 공모전' 개최

[아시아경제 김봉수 기자]과학기술정보통신부는 9일부터 다음달 13일까지 '2021 과학기술인 협동조합 공모전'을 개최한다. 이 공모전은 과학기술을 기반으로 한 협동조합 설립을 활성화하고 우수사례를 발굴하기 위해 2018년부터 실시됐다.

분야는 ‘비즈니스 아이디어’, ‘우수모델’ 2개다. 분과별로 각각 대상?최우수상?우수상?장려상(2점) 등 총 10점의 아이디어를 발굴·시상하고 총 5200만원의 상금을 수여한다. 비즈니스 아이디어’ 분과는 과학기술 전문성을 융합해 협동조합으로 운영 가능한 설립?성장 가능성이 큰 아이디어를 발굴하며, 개인·팀·법인 등 누구나 참여할 수 있다.

‘우수모델’ 분과는 과학기술인 협동조합 중 사업아이템과 시장성이 뛰어나고, 일자리 창출 및 지역성장에 기여할 수 있는 확장성?파급력을 보유한 우수 사례를 발굴한다. 참가 접수는 과학기술인협동조합지원센터 누리집을 통해 9일부터 다음달 13일 오후6시까지 진행된다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr